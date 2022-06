Attacco russo al battaglione Azov a Kharkiv, Mosca: «100 militari uccisi, anche mercenari stranieri» (Di martedì 28 giugno 2022) I vertici militari russi rivendicano di aver ucciso almeno 100 militari delle forze ucraine e con loro diversi «mercenari stranieri» in un Attacco messo a segno dalle forze aerospaziali russe a Kharkiv. Secondo il tenente generale Igor Konashenkov, sarebbe stato colpito il punto in cui era schierato il battaglione Azov, da poche settimane ricostituito lontano da Mariupol da nuovi volontari e reduci dell’assedio dell’acciaieria Azovstal. Secondo l’ufficiale russo, sarebbero state distrutte almeno 15 unità di veicoli corazzati e a motore, come riporta l’agenzia Tass. June 28, 2022 Leggi anche: Russia, l’agenzia stampa Tass: «I comandanti del battaglione ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) I verticirussi rivendicano di aver ucciso almeno 100delle forze ucraine e con loro diversi «» in unmesso a segno dalle forze aerospaziali russe a. Secondo il tenente generale Igor Konashenkov, sarebbe stato colpito il punto in cui era schierato il, da poche settimane ricostituito lontano da Mariupol da nuovi volontari e reduci dell’assedio dell’acciaieriastal. Secondo l’ufficiale, sarebbero state distrutte almeno 15 unità di veicoli corazzati e a motore, come riporta l’agenzia Tass. June 28, 2022 Leggi: Russia, l’agenzia stampa Tass: «I comandanti del...

