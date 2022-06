Atletica, Marcell Jacobs torna in gara: Diamond League a Stoccolma con Vallortigara e Folorunso (Di martedì 28 giugno 2022) Marcell Jacobs sarà il grande protagonista della tappa di Diamond League che andrà in scena giovedì 30 giugno a Stoccolma (Svezia). Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà chiamato a un test molto importante a livello internazionale in vista dei Mondiali di Eugene ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il velocista lombardo, reduce dal trionfo agli Assoluti con il tempo di 10.12, spera di ricavare segnali positivi dopo essere rimasto fuori dai giochi per un mese a causa di un infortunio muscolare. L’allievo di Paolo Camossi sarà all’esame finale prima della partenza alla volta degli USA: appuntamento alle ore 20.15 contro avversari interessanti come il britannico Reece Prescod (9.93 controvento in stagione), il sudafricano Akani Simbine (quarto a Tokyo 2020), i francesi Jimmy Vicaut e Mouhamadou ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022)sarà il grande protagonista della tappa diche andrà in scena giovedì 30 giugno a(Svezia). Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà chiamato a un test molto importante a livello internazionale in vista dei Mondiali di Eugene ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il velocista lombardo, reduce dal trionfo agli Assoluti con il tempo di 10.12, spera di ricavare segnali positivi dopo essere rimasto fuori dai giochi per un mese a causa di un infortunio muscolare. L’allievo di Paolo Camossi sarà all’esame finale prima della partenza alla volta degli USA: appuntamento alle ore 20.15 contro avversari interessanti come il britannico Reece Prescod (9.93 controvento in stagione), il sudafricano Akani Simbine (quarto a Tokyo 2020), i francesi Jimmy Vicaut e Mouhamadou ...

