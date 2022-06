Atlante | bonus anti-inflazione di 458 euro a tutti i dipendenti

(Di martedì 28 giugno 2022)di 458i suoi: contrasta così l’l’S.r.l., società leader della grande distribuzione amministrata da Natasha Linhart, fondatrice e CEO. Una misura non nuova da parte dell’azienda bolognese, che aveva già adoperato lo strumento deldurante il lockdown del 2020, quando aveva destinato un contributo settimanale di 150con figli. Ben 90 ibeneficiari del, che sarà spendibile come contributo carburante, buono pasto e buono shopping. La CEO: “Abbiamo ritenuto che fosse importante continuare a dimostrare il nostro sostegno a chi lavora con noi anche in un periodo complesso come quello che stiamo ...

Atlante, azienda di Casalecchio di Reno (Bologna) attiva nel settore della grande distribuzione alimentare in Italia e all'estero, ha deciso di destinare un 'bonus anti-inflazione' di 458 euro per tutti i dipendenti dell'azienda. Disposto per tutti i dipendenti dell'azienda bolognese un bonus anti-inflazione di 458 euro: esempio virtuoso per gli imprenditori italiani