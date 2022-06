(Di martedì 28 giugno 2022) CASALECCHIO DI RENO (BO) –, azienda di Casalecchio di Reno (Bologna) attiva nel settore della grande distribuzione alimentare in Italia e all’estero, ha deciso di destinare un ‘’ di 458per ognuno dei suoi 90 dipendenti da poter utilizzare entro un anno come contributo carburante e come buono shopping per l’acquisto di beni alimentari e vestiti. Lo rende noto un comunicato del gruppo. “Come già era avvenuto durante il primo lockdown di marzo 2020 con la decisione di destinare un contributo settimanale di 150ai nostri collaboratori con figli per aiutarli a fare fronte alle spese improvvise necessarie alla loro cura – spiega l’amministratore delegato di, Natasha Linhart – abbiamo ritenuto che fosse importante continuare a ...

Pubblicità

Lopinionista : Atlante: bonus anti-inflazione di 458 euro a ogni dipendente - Ansa_ER : Atlante: bonus anti-inflazione di 458 euro a ogni dipendente. Gruppo grande distribuzione del Bolognese, già fatto… - fisco24_info : Atlante: bonus anti-inflazione di 458 euro a ogni dipendente: Gruppo grande distribuzione del Bolognese, già fatto… -

Agenzia ANSA

, azienda di Casalecchio di Reno (Bologna) attiva nel settore della grande distribuzione alimentare in Italia e all'estero, ha deciso di destinare un 'anti - inflazione' di 458 euro per ...Quanto vento serve per il minieolico Grazie all'Eolico d'Italia è possibile scoprire se ...6.000 sale a 8.500 per minieolico con accumulo Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a ... Atlante: bonus anti-inflazione di 458 euro a ogni dipendente (ANSA) - MILANO, 28 GIU - Atlante, azienda di Casalecchio di Reno (Bologna) attiva nel settore della grande distribuzione alimentare in Italia e all'estero, ha deciso di destinare un 'bonus anti ...Disposto per tutti i dipendenti dell'azienda bolognese un bonus anti-inflazione di 458 euro: esempio virtuoso per gli imprenditori italiani