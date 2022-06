Atalanta | quale futuro sulle fasce? Zappacosta pare l’unico intoccabile | pronta la rivoluzione degli esterni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 giugno 2022) Per anni hanno fatto le fortune dell’, centrali nell’idea di calcio di Gian Piero Gasperini: glia tutta fascia, o i “quinti” come li chiamano i tecnici, sono sempre stati tra i gioielli più splendenti e invidiati della formazione nerazzurra e non è un caso se molti di loro hanno spiccato poi il volo verso lidi più blasonati. Che Gasperini volesse delle certezze in quei ruoli per il suo 3-5-2 è stato chiaro sin dalla prima annata e alle spalle di quelli che si sono rivelati suoi fedelissimi, nel susseguirsi delle stagioni, si sono alternati in tantissimi. In principio furono Andrea Conti e Leonardo Spinazzola, primi eccellenti interpreti dei dettami tattici del tecnico piemontese: 35 presenze e 8 gol il primo, poi passato al Milan, 32 gettoni e zero marcature per il secondo, comunque artefice di una stagione clamorosa conclusa col ...