Atalanta | il piano per Pessina che esclude il Milan

Pubblicità

...semplice smuovere l'. Ad oggi la richiesta resta quella di 18 milioni fissi, con la Lazio disposta ad arrivare a 15 per il classe 2000 costretto a stare ai box fino a metà ottobre. IlB ...ILPER CARNESECCHI - Ormai da un paio d'anni mister Gasperini vorrebbe portare alla corte ... Per il 28enne però servono all'incirca 12 milioni e l', dopo una prima accelerata a inizio ...L'apertura ufficiale del mercato si avvicina, ma la Lazio resta in alto mare. Dall'arrivo di Marcos Antonio, Sarri è in attesa di nuovi rinforzi che però tardano ad arrivare.In questa sessione di mercato la Fiorentina ha spesso interferito con il Torino nelle sue operazioni di mercato, inserendosi in trattative già avviata o addirittura per calciatori ...