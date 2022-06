Assalto a Capitol Hill, “Trump voleva raggiungere manifestanti” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Donald Trump voleva dirigersi verso il Campidoglio assieme ai suoi sostenitori durante l’Assalto del 6 gennaio. L’allora presidente reagì “con ira” quando il vice capo dello staff Tony Ornato gli disse che la sicurezza voleva riportarlo alla Casa Bianca. Trump si rivolse ad un agente del Secret Service intimandogli di portarlo al Campidoglio. E di fronte al suo rifiuto cercò di agguantare il volante della limousine presidenziale. Lo ha raccontato Cassidy Hutchinson, collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, comparendo davanti alla Commissione della Camera che indaga sul 6 gennaio, secondo quanto riferiscono i media americani. Dalla testimonianza resa oggi da Cassidy Hutchinson, ex collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca, Mark ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Donalddirigersi verso il Campidoglio assieme ai suoi sostenitori durante l’del 6 gennaio. L’allora presidente reagì “con ira” quando il vice capo dello staff Tony Ornato gli disse che la sicurezzariportarlo alla Casa Bianca.si rivolse ad un agente del Secret Service intimandogli di portarlo al Campidoglio. E di fronte al suo rifiuto cercò di agguantare il volante della limousine presidenziale. Lo ha raccontato Cassidy Hutchinson, collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, comparendo davanti alla Commissione della Camera che indaga sul 6 gennaio, secondo quanto riferiscono i media americani. Dalla testimonianza resa oggi da Cassidy Hutchinson, ex collaboratrice dell’allora capo dello staff della Casa Bianca, Mark ...

Pubblicità

repubblica : Assalto a Capitol Hill, la super-testimone: 'Trump cercò di prendere la guida dell'auto presidenziale per andare al… - RaiNews : 'Non me ne frega un ca... se sono armati. Portate via i maledetti metal detector. Lasciate che la mia gente entri.… - petergomezblog : la testimonianza dell'ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca, Cassidy Hutchinson: “Donald Trump volev… - ivanafracchia : RT @Adnkronos: Assalto a #CapitolHill, '#Trump sapeva dei manifestanti armati'. #Usa - sysmedia68 : RT @MediasetTgcom24: Assalto Capitol Hill, collaboratrice di Meadows: 'Rudy Giuliani sapeva' #usa #capitolhill #DonaldTrump #Trump #RudyGi… -