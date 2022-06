Assalto a Capitol Hill, le nuove accuse a Trump: «Sapeva che c’erano persone armate al comizio. Durante l’attacco voleva essere portato sul posto degli scontri» (Di martedì 28 giugno 2022) La nuova udienza pubblica della commissione parlamentare di inchiesta su Capitol Hill si è aperta con la testimonianza di Cassidy Hutchinson, una delle collaboratrici più importanti di Mark Meadow, ex capo dello staff di Donald Trump quando era alla Casa Bianca. Secondo Hutchinson, l’allora presidente era a conoscenza del fatto che ci sarebbero state persone armate al comizio del 6 gennaio degenerato nell’Assalto a Capitol Hill. Non solo. Secondo Hutchinson è stato lo stesso Trump a chiedere che venissero tolti i «fottuti metal detector» dagli ingressi del suo comizio. Trump avrebbe cercato di arrivare a Capitol Hill Durante gli ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) La nuova udienza pubblica della commissione parlamentare di inchiesta susi è aperta con la testimonianza di Cassidy Hutchinson, una delle collaboratrici più importanti di Mark Meadow, ex capo dello staff di Donaldquando era alla Casa Bianca. Secondo Hutchinson, l’allora presidente era a conoscenza del fatto che ci sarebbero statealdel 6 gennaio degenerato nell’. Non solo. Secondo Hutchinson è stato lo stessoa chiedere che venissero tolti i «fottuti metal detector» dagli ingressi del suoavrebbe cercato di arrivare agli ...

