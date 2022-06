Ascolti TV | Lunedì 27 giugno 2022. L’Isola dei Famosi chiude al 23.3% (2.5 mln). Le Morning News di Simona Branchetti partono dal 17.5%-15.5% (Di martedì 28 giugno 2022) Ilary Blasi Nella serata di ieri, Lunedì 27 giugno 2022, su Rai1 Ben is back ha conquistato 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno, qui il vincitore, qui la diretta). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 953.000 spettatori pari al 5.6% di share e 9-1-1 Lone Star 880.000 (5.6%). Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.365.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 648.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 289.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 giugno 2022) Ilary Blasi Nella serata di ieri,27, su Rai1 Ben is back ha conquistato 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 la finale dedeiha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 23.3% di share (qui glidella finale dello scorso anno, qui il vincitore, qui la diretta). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 953.000 spettatori pari al 5.6% di share e 9-1-1 Lone Star 880.000 (5.6%). Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.365.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 648.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 289.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 ...

