Ascolti tv, Isola dei Famosi 2022 al top (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La finale de L'Isola dei Famosi 2022, trasmessa ieri da Canale 5 con l'incoronazione del vincitore Nicolas Vaporidis, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con una media di 2.575.000 spettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, il film 'Ben is back' su Rai1, con 2.144.000 spettatori e il 13.3% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.365.000 spettatori e l'8.5% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: 'Chicago P.D' su Italia1 (1.001.000 spettatori, share 6.6%), '9-1-1' e '9-1-1 Lone Star' su Rai2 (rispettivamente, 953.000 spettatori, share 5.6%, 880.000 spettatori, share 5.6%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (648.000 spettatori, share 5.2%), 'Viva l'Italia' sul Nove (404.000 spettatori, share 2.7%), 'Gomorra – La Serie' su Tv8 (300.000 ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La finale de L'dei, trasmessa ieri da Canale 5 con l'incoronazione del vincitore Nicolas Vaporidis, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con una media di 2.575.000 spettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, il film 'Ben is back' su Rai1, con 2.144.000 spettatori e il 13.3% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.365.000 spettatori e l'8.5% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Chicago P.D' su Italia1 (1.001.000 spettatori, share 6.6%), '9-1-1' e '9-1-1 Lone Star' su Rai2 (rispettivamente, 953.000 spettatori, share 5.6%, 880.000 spettatori, share 5.6%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (648.000 spettatori, share 5.2%), 'Viva l'Italia' sul Nove (404.000 spettatori, share 2.7%), 'Gomorra – La Serie' su Tv8 (300.000 ...

Pubblicità

trash_italiano : Ilary, Alvin, Vladimir e Nicola semplicemente perfetti. Un'edizione che avrebbe meritato più ascolti. #Isola - TV7Benevento : Ascolti tv, Isola dei Famosi 2022 al top - - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: 2.575.000 e il 23.3% per la finale dell'Isola - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 27 giugno 2022· L’Isola dei Famosi chiude al 23.3% (2.5 mln). Ben is Back 13.3% (2.1 mln), Report 8… - zazoomblog : ASCOLTI TV 27 GIUGNO 2022: LA FINALE DELL’ISOLA BEN IS BACK REPORT GRUBER VS GENTILI TORNA MORNING NEWS - #ASCOLTI… -