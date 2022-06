Ascolti tv 27 giugno 2022 analisi: Ilary sfiora il 40% incoronando Vaporidis, Julia Roberts difende Rai1. Sul podio Ranucci, si squaglia Porro (Di martedì 28 giugno 2022) Ascolti al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,989 milioni e 26,4%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,638 milioni e 28,75%. TecheTecheTè a 3,1 milioni e 18,25%. Su Canale 5 Tg5 a 2,790 milioni e 18,2%. Lunedì televisivo a vivace tenore concorrenziale, quello generalista del 27 giugno, nonostante si sia nettamente fuori dalla stagione commerciale. Su Rai1 è andato in onda il film drammatico Ben is Back, con Julia Roberts, e si è confrontato con l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (“A secco di risorse”, “Il sacco di Roma” e “La guerra ibrida” i tre servizi chiave), mentre su Rete4 Nicola ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 giugno 2022)al top: suil Tg1 delle 20.00 a 3,989 milioni e 26,4%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,638 milioni e 28,75%. TecheTecheTè a 3,1 milioni e 18,25%. Su Canale 5 Tg5 a 2,790 milioni e 18,2%. Lunedì televisivo a vivace tenore concorrenziale, quello generalista del 27, nonostante si sia nettamente fuori dalla stagione commerciale. Suè andato in onda il film drammatico Ben is Back, con, e si è confrontato con l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (“A secco di risorse”, “Il sacco di Roma” e “La guerra ibrida” i tre servizi chiave), mentre su Rete4 Nicola ...

