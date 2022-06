Arti marziali, atleti monrealesi ricevono la cintura nera di karate (Di martedì 28 giugno 2022) l 25 giugno, si sono svolti gli esami per il conseguimento dei gradi di 1° e 2° Dan di alcuni allievi della scuola di Arti marziali Seiryokukai del Maestro Maurizio Sciabbica, 8° Dan e fondatore dello stile da cui prende nome la scuola. La commissione d’esami è stata presieduta dal maestro Edoardo Russo, rettore dell’accademia (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 28 giugno 2022) l 25 giugno, si sono svolti gli esami per il conseguimento dei gradi di 1° e 2° Dan di alcuni allievi della scuola diSeiryokukai del Maestro Maurizio Sciabbica, 8° Dan e fondatore dello stile da cui prende nome la scuola. La commissione d’esami è stata presieduta dal maestro Edoardo Russo, rettore dell’accademia (Monrealelive.it)

