Aronica | “Tenere Koulibaly significa dimostrare alla squadra che c’è un progetto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 28 giugno 2022): ''Il reparto difensivo del Napoli senzanon è neanche da immaginare'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: “Quanto è importante? Credo che ripartire da lui sia fondamentale perché gli obiettivi siano quelli di continuare a stare lassù. -afferma Aro0nica -Per rendimento, carisma e personalità lo metterei al primo posto. Mi auguro che questo problema possa essere risolto prima dell’inizio del ritiro per ridare serenità all’ambiente. Nel momento in cui il Napoli fa un sacrificio per tenerlo, anche gli altri calciatori sono portati a restare perchéche c’e un. -prosegue-Se ...