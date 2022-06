Armi | aborto | migranti Biden | le promesse infrante e gli schiaffi da destra e da sinistra

(Di martedì 28 giugno 2022) Il ritrovamento di 50 corpi in un camion, morti di caldo e di sete in Texas, accende un altro fronte di critiche al presidente. Aveva promesso "un sistema d'immigrazione più umano", ma anche su questo ha già le mani legate. Un bilancio amaro a 17 mesi dall'insedimaneto, con il peggio che deve ancora venire

