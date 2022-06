Antonino Spinalbese | nuovo amore dopo Belen? Ecco chi è la ragazza misteriosa

Pubblicità

DonnaGlamour : Chi è Giulia Tordini, la donna indicata come fidanzata di Antonino Spinalbese (dopo Belen) - ParliamoDiNews : Antonino Spinalbese parla della rottura con Belen | Gossip News Italia #AntoninoSpinalbese #BelenRodriguez… - infoitcultura : Antonino Spinalbese frequenta Giulia Tordini, le prove che confermerebbero la nuova fiamma - infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese: nuovo ''intreccio'' a distanza - infoitcultura : Belèn Rodriguez: è Giulia Tordini la nuova fiamma dell'ex Antonino Spinalbese -

Corriere dello Sport

I gossip sono impazziti per lei, ma chi è davvero Giulia Tordini, indicata come fidanzata didopo la showgirl argentina Scopriamolo Si chiama Giulia Tordini e le cronache rosa, nell'estate 2022, l'hanno data per nuova fiamma didopo la clamorosa ...Nonostante si siano separati da diverso tempo, Belen Rodriguez econtinuano ad avere un rapporto. Penserete che si tratti di una questione familiare che riguarda la loro figlia Luna Marì, ma no, non è così. Sembra chestia frequentando ... Belen Rodriguez, nuova fiamma per Antonino Spinalbese Il gossip In casa Mediaset si stanno già scaldando i motori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 condotto anche quest'anno dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. La settima edizione dov ...A sinistra la storia pubblicata da Spinalbese sul suo profilo, a destra la foto di Giulia Tordini. Si tratta di Giulia Tordini, creatrice del brand di gioielli Leda Madera e sorella di Giorgia Tordini ...