Anticipazioni Un Posto al Sole | addio tra Marina e Roberto?

(Di martedì 28 giugno 2022) Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di questa sera 28 giugno di Unal: ecco cosa accadrà nell’episodio in onda alle 20:45 su Rai 3. Susanna ora ha paura: non sa quale reazione potrebbe avere Niko quando scoprirà che per il suo tirocinio dovrà lavorare a stretto contatto con un collega di Nicotera e probabilmente si troverà di nuovo a fianco di Eugenio stesso. LeUnalci rivelano che la ragazza non saprà come affrontare l’argomento con il suo compagno. Ci saranno ancora dei disaccordi tra i due oppure tutto filerà liscio per questa volta? Intanto Niko ha deciso di consegnare a Clara la lettera di suo padre, procurandole una crisi. LeUnalci rivelano che ad aiutare la ragazza a ...