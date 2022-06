Andrea Zenga e Chinu in viaggio | giorni all’insegna del relax per l’ex gieffino e il cucciolo

(Di martedì 28 giugno 2022)inverso Osimo:e ilpronti a godersi alcunidiieri mattina ha trascorso qualche ora in compagnia di suo padre Walter a Milano. Padre e figlio sono riusciti nel tempo ad instaurare un bel legame e spesso tra un appuntamento di lavoro e l’altro si ritagliando del tempo da trascorrere insieme.calciatore ed allenatore sul proprio profilo Instagram ha condiviso il selfie scattato con il figlioaggiungendo una speciale dedica: “I figli sono il dono prezioso di ieri l’orgoglio di oggi la gioia del domani e l’amore per sempre. Incontri belli a Milano”.non ha ...

Pubblicità

361_magazine : - HugmeOfficial : RT @Rosi_Andrea2_0: “Ci vuole coraggio in questi tempi, ad avere un cuore d’altri tempi” ?????? @14Cannavo @andrea_zenga #zengavò #rosalind… - Resilienza327 : #zengavò Buon viaggio ad @andrea_zenga e Chinu ? - liarafffy : RT @simona__russo: Grandi! @andrea_zenga @14Cannavo @IgnazioMoser - Bia62775006 : RT @simona__russo: @andrea_zenga e @14Cannavo gli ospiti migliori dell' isola party #zengavò -

361 Magazine

La storia conprocede a gonfie vele , per la gioia dei tantissimi sostenitori dei 'Zengavò'. Sui social, Rosalinda non rinuncia alla sua semplicità, mostrandosi molto spesso senza trucco,...Proprio nella giornata di oggi, appena qualche ora fa, la fidanzata diha deciso di lasciarsi andare ad un annuncio davvero clamoroso . La maggior parte dei followers stenta ancora a ... Andrea Zenga, la speciale dedica da parte di papà Walter: "Incontri belli..." Andrea Zenga e Chinu in viaggio verso Osimo: l'ex gieffino e il cucciolo pronti a godersi alcuni giorni di relax ...L'attrice siciliana attraverso un post Instagram ha voluto mandare un forte messaggio contro i disturbi alimentari ...