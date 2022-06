Andrea Delogu: tutti la criticano, ecco perchè (Di martedì 28 giugno 2022) Andrea Delogu per la prima volta si sbottona sulla sua vita privata e riceve pesanti critiche C’è sempre stato un velo di mistero sulla vita privata di Andrea Delogu. La conduttrice televisiva è finita di recente al centro del pettegolezzo per via del suo nuovo fidanzato. Dopo essersi separata dall’ex marito Francesco Montanari, attualmente pare abbia ritrovato la felicità accanto ad un altro uomo. A confessarlo è stato proprio lei stessa a Vanity Fair. Vediamo insieme cosa ha dichiarato. piovono critiche per Andrea Delogu (web)Andrea Delogu criticata: il motivo Andrea Delogu è finita al centro delle critiche per via del suo nuovo compagno. In molti, infatti, non hanno preso bene il fatto che si sia ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 giugno 2022)per la prima volta si sbottona sulla sua vita privata e riceve pesanti critiche C’è sempre stato un velo di mistero sulla vita privata di. La conduttrice televisiva è finita di recente al centro del pettegolezzo per via del suo nuovo fidanzato. Dopo essersi separata dall’ex marito Francesco Montanari, attualmente pare abbia ritrovato la felicità accanto ad un altro uomo. A confessarlo è stato proprio lei stessa a Vanity Fair. Vediamo insieme cosa ha dichiarato. piovono critiche per(web)criticata: il motivoè finita al centro delle critiche per via del suo nuovo compagno. In molti, infatti, non hanno preso bene il fatto che si sia ...

