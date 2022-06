Anche quest’anno nessuno ha terminato la Barkley Marathons, “la gara pensata per distruggere il 99% dei partecipanti” (Di martedì 28 giugno 2022) “Non sai mai cosa accadrà”. Ma la cosa che più spesso accade alla Barkley Marathons è che non vince nessuno, anzi nemmeno uno arriva al traguardo. E’ il destino insolito della più estrema corsa di endurance al mondo: 100 miglia, poco più di 160 chilometri nel Tennessee, che Red Bull descrive sul suo sito come “la gara di running pensata per distruggere il 99% dei partecipanti”. Perché finire la Barkley Marathons è un’anomalia. Dalla sua nascita, nel 1986, solo 15 corridori sono riusciti a tagliare il traguardo dopo un percorso che presenta sezioni “punitive” con nomi come Checkmate Hill, Little Hell, Rat Jaw e Testicle Spectacle. La maggior parte degli anni non la finisce nessuno, perché la gara ha un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) “Non sai mai cosa accadrà”. Ma la cosa che più spesso accade allaè che non vince, anzi nemmeno uno arriva al traguardo. E’ il destino insolito della più estrema corsa di endurance al mondo: 100 miglia, poco più di 160 chilometri nel Tennessee, che Red Bull descrive sul suo sito come “ladi runningperil 99% dei”. Perché finire laè un’anomalia. Dalla sua nascita, nel 1986, solo 15 corridori sono riusciti a tagliare il traguardo dopo un percorso che presenta sezioni “punitive” con nomi come Checkmate Hill, Little Hell, Rat Jaw e Testicle Spectacle. La maggior parte degli anni non la finisce, perché laha un ...

