Amici, ex ballerino svela la difficile situazione economica: ‘Sono senza soldi’ (Di martedì 28 giugno 2022) Sono passati tanti anni da quando si fece conoscere ad Amici ed iniziò la sua carriera artistica. All’epoca era solo un ragazzo esordiente, oggi è un professionista. Stiamo parlando di Valerio Pino che ha rivelato in un’intervista per El Espanol, un magazine spagnolo, qual è la sua situazione economica. LEGGI ANCHE:–Amici 22, ecco il primo allievo della nuova edizione del talent di Maria De Filippi: di chi si tratta Amici, Valerio Pino si racconta a cuore aperto: cosa ha dichiarato E’ stata una lunga intervista quella rilasciata da Valerio Pino per El Espanol dove non sono mancati momenti profondi in cui il ballerino si è lasciato andare ed ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita pubblica e privata. “Ho affrontato un periodo molto brutto. Quando sono stato in ... Leggi su funweek (Di martedì 28 giugno 2022) Sono passati tanti anni da quando si fece conoscere aded iniziò la sua carriera artistica. All’epoca era solo un ragazzo esordiente, oggi è un professionista. Stiamo parlando di Valerio Pino che ha rivelato in un’intervista per El Espanol, un magazine spagnolo, qual è la sua. LEGGI ANCHE:–22, ecco il primo allievo della nuova edizione del talent di Maria De Filippi: di chi si tratta, Valerio Pino si racconta a cuore aperto: cosa ha dichiarato E’ stata una lunga intervista quella rilasciata da Valerio Pino per El Espanol dove non sono mancati momenti profondi in cui ilsi è lasciato andare ed ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita pubblica e privata. “Ho affrontato un periodo molto brutto. Quando sono stato in ...

Pubblicità

18Felipe018 : @whoknowsreb @__francamente Se uno così va ad Amici come ballerino il giorno dopo ha 5 mln di follower impazzite ch… - justpitalo : @federicorea27 io ho odiato quella della Spagna ma ora divento un ballerino di amici ogni volta che la ascolto da qualche parte SJKSLDS - rafqa__ : @occupoiltempo HAHAHAHAAHAHAH SEI FANTASTICX comunque è la madre di christian non so se lo conosci, il ballerino di amici - itsm4rti : Io l’anno prossimo voglio vedere amici e tifare per un altro ballerino solo per provare quest’esperienza di essere… - mariann60059306 : RT @bollicine00: Lui concentratissimo x imparare e diventare il ballerino migliore al mondo, già ad amici aveva iniziato a prendere lezioni?? -