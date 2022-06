Altobelli: «Per Zaniolo farei follie. Lukaku sposta gli equilibri» (Di martedì 28 giugno 2022) Il campione del Mondo ’82 Altobelli ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A Alessandro Altobelli, storico campione del Mondo ’82, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A. Lukaku-INTER – «Se sposta gli equilibri? Si perché è un campione. Lui e Lautaro sono una coppia perfetta, lo hanno dimostrato nel recente passato. Quello del Chelsea non sembrava il vero Lukaku, a Milano ritroverà la serenità perduta. Ma sono d’accordo con la curva Nord: nessuna contestazione, ma sarà trattato come tutti gli altri giocatori. Va sostenuto come qualsiasi altro giocatore in maglia nerazzurra, ma il consenso se lo dovrà riguadagnare sul campo». ASENSIO-MILAN – «Quando prendi un giocatore dal Real Madrid fai sempre un affare. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Il campione del Mondo ’82ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A Alessandro, storico campione del Mondo ’82, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A.-INTER – «Segli? Si perché è un campione. Lui e Lautaro sono una coppia perfetta, lo hanno dimostrato nel recente passato. Quello del Chelsea non sembrava il vero, a Milano ritroverà la serenità perduta. Ma sono d’accordo con la curva Nord: nessuna contestazione, ma sarà trattato come tutti gli altri giocatori. Va sostenuto come qualsiasi altro giocatore in maglia nerazzurra, ma il consenso se lo dovrà riguadagnare sul campo». ASENSIO-MILAN – «Quando prendi un giocatore dal Real Madrid fai sempre un affare. ...

