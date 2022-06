Allarme siccità: piani per il razionamento dell’acqua (Di martedì 28 giugno 2022) È Allarme siccità in quasi venti città italiane. Si stanno verificando danni ai raccolti in molte zone del Po, ma anche in altre aree di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. E mentre si prosegue con provvedimenti a livello comunale, il governo pianifica uno stato di emergenza. Allarme siccità in molte città italiane L’Allarme siccità coinvolge Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 giugno 2022) Èin quasi venti città italiane. Si stanno verificando danni ai raccolti in molte zone del Po, ma anche in altre aree di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. E mentre si prosegue con provvedimenti a livello comunale, il governofica uno stato di emergenza.in molte città italiane L’coinvolge

