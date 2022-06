Alessia Marcuzzi riparte dalla Rai: ecco cos’è successo e cosa farà (Di martedì 28 giugno 2022) Più o meno un anno fa la conduttrice Alessia Marcuzzi aveva detto addio a Mediaset. Una notizia sicuramente inaspettata che aveva lasciato tutti molto sorpresi. In tanti hanno pensato che non l’avremmo più vista in televisione ma ora ecco la smentita. Tornerà, ma non più “nella sua casa televisiva”, ma alla Rai. Leggi anche: Palinsesti Rai 2022-2023, cosa vedremo in tv da settembre: fiction, film e programmi Alessia Marcuzzi alla Rai Aveva avvisato i suoi fan con un post pubblicato sui suoi social. “Voglio essere io a dirvelo. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi, riparte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Più o meno un anno fa la conduttriceaveva detto addio a Mediaset. Una notizia sicuramente inaspettata che aveva lasciato tutti molto sorpresi. In tanti hanno pensato che non l’avremmo più vista in televisione ma orala smentita. Tornerà, ma non più “nella sua casa televisiva”, ma alla Rai. Leggi anche: Palinsesti Rai 2022-2023,vedremo in tv da settembre: fiction, film e programmialla Rai Aveva avvisato i suoi fan con un post pubblicato sui suoi social. “Voglio essere io a dirvelo. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. Dopo l’addio a Mediaset,...

