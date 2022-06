Alessandra Baruffato | Donna e Mamma | il Bestseller su come vivere la maternità senza rinunce

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Milano, 28.06.2022 – Secondo i recenti dai ISTAT, nel 2021 sono state poco meno di 400.000 le nascite in Italia rispetto all’anno precedente. Un crollo demografico questo caratterizzato innanzitutto dal lungo periodo di crisi pandemica che non ha di certo favorito la nascita di nuovi bambini. Per tutte quelle donne che desiderano avere figli e, allo stesso tempo, godere della fase dellanel migliore dei modi, esce oggi il libro diserenamente laperdere di vista se stesse” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di evolvere e crescere assieme al proprio bambino ...