Aldo Baglio: «Se non fossi cresciuto a Milano non ce l’avrei mai fatta. Amo la Sicilia, ma per le vacanze» (Di martedì 28 giugno 2022) Su Libero un’intervista ad Aldo Baglio, uno dei membri del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Racconta com’è iniziata la sua carriera. «Avevo 16 anni, vivevo a Milano, dove sono cresciuto. Lavoravo in un’officina meccanica, mi piaceva l’idea di fare il tornitore, ma mia mamma voleva che avessi un posto fisso. Erano gli Anni 70, mi sono licenziato e mi hanno preso alla Sip, dopo tre mesi di corso». La vita in Sip, però, non era esattamente il suo ideale: lasciò anche quella. «Spesso mi chiedevo: dovrei vivere tutta le vita così? Allora sono andato dal mio capo e gli ho detto: voglio licenziarmi. Lui era molto sorpreso e mi ha chiesto di ripensarci: questo è un lavoro statale, se ne rende conto? Ma sta scherzando? Invece ho lasciato. Avevo già conosciuto Giovanni e a Milano ci siamo messi a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Su Libero un’intervista ad, uno dei membri del trio, Giovanni e Giacomo. Racconta com’è iniziata la sua carriera. «Avevo 16 anni, vivevo a, dove sono. Lavoravo in un’officina meccanica, mi piaceva l’idea di fare il tornitore, ma mia mamma voleva che avessi un posto fisso. Erano gli Anni 70, mi sono licenziato e mi hanno preso alla Sip, dopo tre mesi di corso». La vita in Sip, però, non era esattamente il suo ideale: lasciò anche quella. «Spesso mi chiedevo: dovrei vivere tutta le vita così? Allora sono andato dal mio capo e gli ho detto: voglio licenziarmi. Lui era molto sorpreso e mi ha chiesto di ripensarci: questo è un lavoro statale, se ne rende conto? Ma sta scherzando? Invece ho lasciato. Avevo già conosciuto Giovanni e aci siamo messi a ...

Pubblicità

aiuannadai : @Napoli_pics Che ricordi Aldo Baglio al Napoli… che tempi… - napolista : Aldo Baglio: «Se non fossi cresciuto a Milano non ce l’avrei mai fatta. Amo la Sicilia, ma per le vacanze» A Liber… - TV2000it : RT @TV2000it: ?????#TaorminaFilmFest, #AldoBaglio presenta 'Una boccata d’aria” #27giugno #taormina #francisfordcoppola #godfather #festiva… - GianlucaOdinson : Una boccata d'aria: Aldo Baglio e Lucia Ocone fra realtà e poesia nel film di Alessio Lauria presentato al Taormina… - TV2000it : RT @tg2000it: #TaorminaFilmFest, Aldo Baglio presenta “Una boccata d’aria” #28giugno #cinema #film #taormina -