Alberto Genovese, le dichiarazioni dell'imputato e la perizia della psichiatra (Di martedì 28 giugno 2022) . All'udienza ha testimoniato anche l'ex fidanzata di Genovese Continua il processo con rito abbreviato a carico di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di aver drogato e abusato sessualmente di giovani donne presso la sua abitazione milanese. Nella giornata di ieri, 27 giugno, Alberto Genovese ha testimoniato in aula per cinque ore. Accanto a lui la sorella. Nel corso del processo che si sta svolgendo a porte chiuse, Genovese ha ripercorso la sua storia, fatta di successi, manche di cadute tra droga e piacere estremo. Nel suo racconto non c'è stata alcuna ammissione sull'abuso nei confronti delle due modelle di 18 e 23 anni, avvenuto a Terrazza Sentimento e ad Ibiza. Solo dopo aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza, avrebbe percepito un grande dispiacere per ...

