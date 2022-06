Alberto Cirio capo della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni (Di martedì 28 giugno 2022) Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, è il nuovo capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni a Bruxelles. Lo rende noto la Conferenza delle Regioni. Prende il posto di Roberto Ciambetti. “Sono onorato di questo ruolo e darò il massimo affinché la voce dei nostri Comuni, delle nostre Province e di tutte le nostre Regioni, a cominciare dal mio Piemonte, possano contare sempre di più in Europa”. E’ quanto scrive Cirio sui suoi profili social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022), governatoreRegione Piemonte, è il nuovoala Bruxelles. Lo rende noto la Conferenza. Prende il posto di Roberto Ciambetti. “Sono onorato di questo ruolo e darò il massimo affinché la voce dei nostri Comuni,nostre Province e di tutte le nostre, a cominciare dal mio Piemonte, possano contare sempre di più in Europa”. E’ quanto scrivesui suoi profili social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

