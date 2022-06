Al via la giornata nazionale della prevenzione e della cura dell’incontinenza urinaria (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, 28 giugno, è la giornata nazionale dedicata alla prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria. Una patologia che si tende a sottovalutare e a nascondere per imbarazzo, ma, se trascurata, può peggiorare. A oggi, in Italia, si calcola che circa cinque milioni di persone soffrano di incontinenza e che il 40% delle donne possa iniziare ad accusare disturbi della minzione già a partire dai 40 anni. “Si tratta di un dato sottostimato: c’è tanto sommerso per via di un tabù legato alla natura del disagio”, commenta il dottor Oreste Risi, urologo di Humanitas Medical Care Bergamo. Il dottor Risi è anche presidente del congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia che si ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, 28 giugno, è ladedicata alla. Una patologia che si tende a sottovalutare e a nascondere per imbarazzo, ma, se trasta, può peggiorare. A oggi, in Italia, si calcola che circa cinque milioni di persone soffrano di incontinenza e che il 40% delle donne possa iniziare ad accusare disturbiminzione già a partire dai 40 anni. “Si tratta di un dato sottostimato: c’è tanto sommerso per via di un tabù legato alla natura del disagio”, commenta il dottor Oreste Risi, urologo di Humanitas Medical Care Bergamo. Il dottor Risi è anche presidente del congressoSocietà Italiana di Andrologia che si ...

