Al Panoramico | “Offro 1600 euro per un cameriere | ma me ne chiedono il doppio”

Fonteno. Il suo problema non è la quantità dei candidati, ma la qualità. "Si è proposto un perito tecnico. 'Sono appassionato di cucina – dice -, imparo alla svelta'. Ma il nostro è un locale medio-alto: dall'aiuto cuoco allo chef, offriamo stipendi che vanno dai 1.300 ai 2.200 euro netti al mese. Come posso garantire certe cifre a chi nemmeno conosce il lavoro? Alla domanda 'quanto pagate?' io rispondo sempre: 'e tu cosa sai fare'?". Beppe Bertoletti, titolare del ristorante hotel Panoramico a Fonteno sul lago d'Iseo, dice di essere in cerca di figure professionali ("altamente professionali", sottolinea lui) da almeno un anno, senza grossi risultati. "Sono in contatto con l'accademia di Gualtiero Marchesi, con le scuole alberghiere, ho messo annunci online e mi appoggia pure ad un'agenzia, ma niente". Arriva al dunque. "Ad un maître di sala ...

