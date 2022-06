Aiuti fino a 40 milioni al cabotaggio (Di martedì 28 giugno 2022) BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato un programma italiano di Aiuti per 40 milioni di euro a sostegno del cabotaggio e di servizi marittimi, nel contesto della pandemia del coronavirus . La ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 giugno 2022) BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato un programma italiano diper 40di euro a sostegno dele di servizi marittimi, nel contesto della pandemia del coronavirus . La ...

Aiuti fino a 40 milioni al cabotaggio

La misura, nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo sugli aiuti di Stato, sarà aperta alle compagnie di navigazione di tutte le dimensioni attive nel settore del cabotaggio e di altri servizi marittimi, nel contesto della pandemia del coronavirus.