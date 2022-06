Agenzia delle Entrate: come viene dato il rimborso se non comunichi IBan (Di martedì 28 giugno 2022) Accade che il Fisco incassa quando si parla di tasse, ma ci sono situazioni in cui è l’Agenzia delle Entrate a pagare. Entriamo nel dettaglio. Nella situazione in cui il contribuente non è a debito ma a credito con il Fisco, scatta il rimborso fiscale con accredito su conto corrente bancario o postale. Sono quei casi in cui il contribuente deve percepire delle somme da parte del fisco e non deve darle, per una volta e quindi il Fisco deve occuparsi di accreditare queste somme dovute al contribuente (AgenziaEntrate.gov.it)Spesso ci sono i rimborsi che l’Agenzia delle Entrate deve al contribuente. Quando si parla di rimborso questo accade anche senza fornire il codice ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 giugno 2022) Accade che il Fisco incassa quando si parla di tasse, ma ci sono situazioni in cui è l’a pagare. Entriamo nel dettaglio. Nella situazione in cui il contribuente non è a debito ma a credito con il Fisco, scatta ilfiscale con accredito su conto corrente bancario o postale. Sono quei casi in cui il contribuente deve percepiresomme da parte del fisco e non deve darle, per una volta e quindi il Fisco deve occuparsi di accreditare queste somme dovute al contribuente (.gov.it)Spesso ci sono i rimborsi che l’deve al contribuente. Quando si parla diquesto accade anche senza fornire il codice ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Urbino crocevia delle arti nel Rinascimento, come lo furono Parigi tra la fine dell'800 e primi decenni del Secolo… - Agenzia_Ansa : Ancora manifestazioni negli Usa dopo la sentenza della Corte Suprema che ha annullato il diritto all'aborto. La fid… - Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Pascoli e Liliana Segre sono gli autori per due delle tracce della prova di italiano della… - fede031098 : @guidoics @LaBombetta76 @nabopi @Gio_Iris @Agenzia_Ansa C'è chi legge i romanzi fantasy e chi vive nei romanzi fant… - andrelfieri : @LaBombetta76 @Gio_Iris @Agenzia_Ansa Cioè dopo due anni di evidenze, ancora non avete capito che questi vaccini no… -