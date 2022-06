Adelaide | la sorella di Stefano De Martino | la conoscete tutti ma avete mai visto il loro fratellino Davide?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 giugno 2022) La vita diDeè da diversi anni sotto i riflettori. Ora, dopo l'ufficializzazione della relazione con Belen Rodriguez aumenta la curiosità nei confronti anche della sua famiglia e sui suoi fratelli.Deormai non ha bisogno di presentazioni, l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha cominciato la sua scalata verso il successo già da molto tempo. Aveva conquistatoquando con la sua faccia acqua e sapone è entrato nel talent Mediaset ed è diventato ancora più famoso quando ha lasciato Emma Marrone per cominciare, poco dopo, una relazione con Belen Rodriguez. I due hanno avuto un amore sbocciato come un fuoco, e in quanto fuoco è bruciato subito. Hanno bruciato le tappee Belen mettendo al mondo un figlio e sposandosi in ...