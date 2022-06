Addio a Mary Mara, annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine (Di martedì 28 giugno 2022) L’attrice americana Mary Mara, nota soprattutto per i suoi ruoli iconici nei telefilm ‘E.R.’ e ‘Law & Order’, è morta all’età di 61 anni. A darne notizia, distrutto dal dolore, il suo manager Craig Dorfman. “Mary era una delle migliori attrici che abbia mai conosciuto – ha dichiarato –. Ricordo ancora di averla vista in scena nel 1992 in ‘Mad Forest’ a Broadway. Era straordinaria, divertente e una vera artista. Tutti la amavano. Ci mancherà”. La morte di Mary Mara, avvenuta il 26 giugno, ha sconvolto i suoi numerosi fan anche per la modalità in cui è avvenuto il decesso: l’attrice, infatti, è annegata nel fiume St. Lawrence a New York. Le dinamiche del decesso: tragico incidente o suicidio? Una giovane Mary Mara in ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 giugno 2022) L’attrice americana, nota soprattutto per i suoi ruoli iconici nei telefilm ‘E.R.’ e ‘Law & Order’, è morta all’età di 61 anni. A darne notizia, distrutto dal dolore, il suo manager Craig Dorfman. “era una delle migliori attrici che abbia mai conosciuto – ha dichiarato –. Ricordo ancora di averla vista in scena nel 1992 in ‘Mad Forest’ a Broadway. Era straordinaria, divertente e una vera artista. Tutti la amavano. Ci mancherà”. La morte di, avvenuta il 26 giugno, ha sconvolto i suoi numerosi fan anche per la modalità in cui è avvenuto il decesso: l’attrice, infatti, ènelSt. Lawrence a New. Le dinamiche del decesso: tragico incidente o suicidio? Una giovanein ...

Pubblicità

seneca4949 : RT @actarus1070: ?? Addio a Mary Mara (61 anni), annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine. ?? Morte improvvisa… - marilenagasbar1 : RT @actarus1070: ?? Addio a Mary Mara (61 anni), annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine. ?? Morte improvvisa… - SoniaLaVera : RT @actarus1070: ?? Addio a Mary Mara (61 anni), annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine. ?? Morte improvvisa… - actarus1070 : ?? Addio a Mary Mara (61 anni), annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine. ?? Morte imp… - infoitcultura : Addio all'attrice Mary Mara: trovata annegata in un fiume, giallo sul decesso della 61enne -