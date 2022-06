Accostato alla Roma, piace anche alla Fiorentina: può sostituire Milenkovic (Di martedì 28 giugno 2022) Nikola Milenkovic è seguito dall’Inter, data la probabile partenza di Skriniar e la Fiorentina si sta muovendo per individuare il sostituto. Il difensore serbo, classe 1997, ha rinnovato fino al 2023 per poter eventualmente partire ad un prezzo più contenuto. L’Inter, oltre a Bremer, potrebbe anche acquistare il difensore viola. La squadra di Firenze, nel frattempo, ha messo gli occhi sul centrale italo-argentino Marco Senesi, secondo quanto scrive La Nazione. Il calciatore del Feyenord si è fatto notare quest’anno per le buone prestazioni ed è arrivato in finale di Conference League, poi vinta dalla Roma. Marcos Senesi Feyenord Il difensore classe 1997 è molto simile a Milenkovic: forza fisica, personalità e anno di nascita. Per questo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Nikolaè seguito dall’Inter, data la probabile partenza di Skriniar e lasi sta muovendo per individuare il sostituto. Il difensore serbo, classe 1997, ha rinnovato fino al 2023 per poter eventualmente partire ad un prezzo più contenuto. L’Inter, oltre a Bremer, potrebbeacquistare il difensore viola. La squadra di Firenze, nel frattempo, ha messo gli occhi sul centrale italo-argentino Marco Senesi, secondo quanto scrive La Nazione. Il calciatore del Feyenord si è fatto notare quest’anno per le buone prestazioni ed è arrivato in finale di Conference League, poi vinta d. Marcos Senesi Feyenord Il difensore classe 1997 è molto simile a: forza fisica, personalità e anno di nascita. Per questo ...

