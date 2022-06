Aborto negli Usa: la battaglia si sposta negli Stati (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la decisione della Corte Suprema di annullare la sentenza Roe v. Wade, eliminando così il diritto all‘Aborto a livello nazionale, i singoli Stati si sono armati per una battaglia a suon di leggi e cause legali. Da un lato i conservatori, che coinvolgono circa metà degli Stati, intenti a minare la libertà di Aborto; InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la decisione della Corte Suprema di annullare la sentenza Roe v. Wade, eliminando così il diritto all‘a livello nazionale, i singolisi sono armati per unaa suon di leggi e cause legali. Da un lato i conservatori, che coinvolgono circa metà degli, intenti a minare la libertà di; InsideOver.

Pubblicità

marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - repubblica : Negli Usa Facebook e Instagram rimuovono post e foto sulle pillole per l'aborto [di Massimo Basile] - ilpost : Negli Stati Uniti stanno aumentando le richieste di contraccettivi d’emergenza e pillole abortive - PaolaPC611 : RT @SirNeneBanBot14: 1/2 Negli ultimi 5 giorni la Corte Suprema: 1) Ha stabilito che non è necessario un motivo particolare per richiedere… - ltmdcb : @markjoker91 @AnnaMaritati @HuffPostItalia Di tutte le schifezze che i progressisti si sono sognati negli ultimi du… -