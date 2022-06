Aborto negli Stati Uniti | Disney | Netflix e gli altri media si schierano a sostegno delle donne

Pubblicità

La battaglia legale sul diritto all'Stati Uniti non si ferma. Il giudice Robin Giarrusso , del tribunale civile di New Orleans, in Louisiana , ha bloccato il divieto dell'interruzione di gravidanza in seguito ai ricorsi ...... che ha portato poche ore fa un gruppo di 22 procuratori generali a rilasciare una dichiarazione in cui prometteva di sfruttare le risorse collettive per aiutare le donneStati in cui l'...Questa decisione non rende l’aborto illegale negli Stati Uniti, ma si traduce nel fatto che ogni singolo stato potrà disciplinarlo senza vincoli, potendo anche rendere l’IVG illegale. E così è ...La vita non comincia nel momento del concepimento. C’è il tempo del discernimento, durante il quale chi rinunciasse a portare a termine la gravidanza non ucciderebbe nessuno, ma compirebbe una scelta ...