Aborto negato, coppia Usa annuncia una causa contro il governo di Malta: “Quanto accaduto è stato disumano” (Di martedì 28 giugno 2022) L’interruzione di gravidanza negata a una turista statunitense ricoverata per un Aborto spontaneo potrebbe costare una causa al governo di Malta. La Valletta dovrà rispondere delle leggi contro l’Aborto che hanno messo a rischio la vita di Andrea Prudente di 38 anni, che era incinta alla 16/a settimana quando si era sentita male. La donna era in vacanza con il compagno a Gozo, l’isola di Calypso a nord di quella principale. Una volta ricoverata al policlinico Mater Dei di Malta con la placenta rotta ed il liquido amniotico esaurito, Prudente è stata informata che la bambina che aveva in grembo non aveva possibilità di sopravvivenza. Ma i medici hanno respinto la richiesta di interrompere la gravidanza, intervento vietato dalla legge maltese con rischio di prigione fino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) L’interruzione di gravidanza negata a una turista statunitense ricoverata per unspontaneo potrebbe costare unaaldi. La Valletta dovrà rispondere delle leggil’che hanno messo a rischio la vita di Andrea Prudente di 38 anni, che era incinta alla 16/a settimana quando si era sentita male. La donna era in vacanza con il compagno a Gozo, l’isola di Calypso a nord di quella principale. Una volta ricoverata al policlinico Mater Dei dicon la placenta rotta ed il liquido amniotico esaurito, Prudente è stata informata che la bambina che aveva in grembo non aveva possibilità di sopravvivenza. Ma i medici hanno respinto la richiesta di interrompere la gravidanza, intervento vietato dalla legge maltese con rischio di prigione fino ...

Pubblicità

MassimGiannini : L’assalto a Capitol Hill, le armi in mano ai civili, l’aborto negato. C’era una volta l’#America… - ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto… - angelo_tino : RT @EleonoraEvi: Difendiamo il diritto all'#aborto. ?? In solidarietà con le #donne di cui si minacciano i diritti umani e l’autonomia ?? I… - icyangy : RT @EleonoraEvi: Difendiamo il diritto all'#aborto. ?? In solidarietà con le #donne di cui si minacciano i diritti umani e l’autonomia ?? I… - Jes912 : RT @HuertDeAuteuil: Il diritto all’aborto può potenzialmente essere negato in tutti gli Stati Uniti per decisone di 6 giudici, 5 dei quali… -