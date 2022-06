Aborto, il ginecologo: “I diritti non vanno dati per scontati, la 194 ha fermato una strage” (Di martedì 28 giugno 2022) Sta facendo parecchio discutere la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha abolito la storica sentenza “Roe vs Wade” con cui nel 1973 la stessa corte aveva legalizzato l’Aborto negli Usa. Ora i singoli stati potranno applicare le loro leggi in materia e alcuni – Texas e Missouri – lo hanno già reso illegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile”. Interviene anche l’Onu: abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle donne”. L’Onu – Organizzazione delle nazioni unite – ha evidenziato che abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle donne” e, contestualmente, in tutto il mondo si è acceso un dibattito sulle tutele per le donne. Abbiamo chiesto un parere al dottor Claudio Crescini, ginecologo, vicepresidente dell’associazione degli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022) Sta facendo parecchio discutere la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha abolito la storica sentenza “Roe vs Wade” con cui nel 1973 la stessa corte aveva legalizzato l’negli Usa. Ora i singoli stati potranno applicare le loro leggi in materia e alcuni – Texas e Missouri – lo hanno già reso illegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile”. Interviene anche l’Onu: abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile aiumani delle donne”. L’Onu – Organizzazione delle nazioni unite – ha evidenziato che abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile aiumani delle donne” e, contestualmente, in tutto il mondo si è acceso un dibattito sulle tutele per le donne. Abbiamo chiesto un parere al dottor Claudio Crescini,, vicepresidente dell’associazione degli ...

Elysian__99 : Se sei contro l'aborto non fare il ginecologo, è molto semplice - metanoiaing : @maximum855 @_MrsVinsmoke_ @CLugarde No invece. I ginecologo che si specializzano oggi sanno già che l’aborto è un… - xfolkloreswiftx : Ribadisco: non è obbligatorio fare medicina. Ci sono tantissimi altri lavori, se sei obiettore di coscienza o non c… - puffettaceleste : NON FARE IL GINECOLOGO SE NON VUOI PRATICARE L’ABORTO, NON FARE IL GINECOLOGO SE NON VUOI PRATICARE L’ABORTO, NON F… - vita_paranoia : @maximum855 certo ecco qui. aggiungo solo che la questione ginecologo ha di fatto, a mio parere, la poca profession… -