"A te e famiglia" del messinese Campolo al Fringe Mi festival: un gioiello per riflettere (Di martedì 28 giugno 2022) Il teatro di narrazione è diventato una delle cifre stilistiche di Angelo Campolo, autore (insieme con Giulia Drogo, scenografa e moglie), interprete e regista di "A te e famiglia" , che ha debuttato ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 giugno 2022) Il teatro di narrazione è diventato una delle cifre stilistiche di Angelo, autore (insieme con Giulia Drogo, scenografa e moglie), interprete e regista di "A te e" , che ha debuttato ...

Pubblicità

Confindustria : Confindustria esprime partecipazione e vicinanza alla famiglia e ai collaboratori per la perdita del Cav. Lav. Leon… - Ettore_Rosato : Con Leonardo #DelVecchio se ne va un grande uomo prima ancora che un grande imprenditore.Ha portato nel mondo la qu… - poliziadistato : Tanta dedizione ed emozione dei neo agenti del 216° corso della Scuola di Campobasso mentre provano per la cerimoni… - VGIFRA : Stemma famiglia #ESCOBEDO. @escobedo A.S.RA.: copia dello Stemmario del conte Edgardo Mattei conservato nella bibli… - zazoomblog : «A te e famiglia» del messinese Campolo al Fringe Mi festival: un gioiello per riflettere - #famiglia» #messinese… -