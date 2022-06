A Roma gli psicologi incontrano gratis i cittadini (Di martedì 28 giugno 2022) La piattaforma PsiOra lancia un’iniziativa per fare incontrare psicologi e cittadini. Giovedi 30 giugno, in piazza Santi Apostoli a Roma, saranno allestiti dei gazebo ad accesso libero dove chiunque potrà fare una seduta con uno psicologo. In contemporanea nelle scuole che aderiscono al progetto, gli alunni potranno accedere a delle sedute di gruppo, curate da due professionisti. L’iniziativa, come si legge nel comunicato di PsiOra, vuole sensibilizzare sulla mancanza di investimenti per la promozione del benessere psicologico, nonostante i dati evidenzino un disagio profondo. In molti, secondo i dati del Cnop non portano a termine la terapia, oppure non la iniziano, proprio per ragioni economiche (rispettivamente 27,5 e 21 per cento del totale). Al contempo PsiOra vuole, con un’azione pubblica, colpire lo stigma ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 giugno 2022) La piattaforma PsiOra lancia un’iniziativa per fare incontrare. Giovedi 30 giugno, in piazza Santi Apostoli a, saranno allestiti dei gazebo ad accesso libero dove chiunque potrà fare una seduta con uno psicologo. In contemporanea nelle scuole che aderiscono al progetto, gli alunni potranno accedere a delle sedute di gruppo, curate da due professionisti. L’iniziativa, come si legge nel comunicato di PsiOra, vuole sensibilizzare sulla mancanza di investimenti per la promozione del benessereco, nonostante i dati evidenzino un disagio profondo. In molti, secondo i dati del Cnop non portano a termine la terapia, oppure non la iniziano, proprio per ragioni economiche (rispettivamente 27,5 e 21 per cento del totale). Al contempo PsiOra vuole, con un’azione pubblica, colpire lo stigma ...

