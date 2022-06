A Roma è emergenza incendi: 400 roghi in 72 ore (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Oltre 400 interventi nelle ultime 72 ore, 170 solamente oggi: di questi, 90 hanno riguardato l'incendio di sterpaglie, colture e boschi. Un carico di lavoro triplicato per i vigili del fuoco impegnati su Roma e provincia. La Capitale continua a bruciare. La siccità in primis, le temperature altissime - ieri si sono superati i 40 gradi - e il forte vento stanno aggravando una situazione che, anche nelle estati passate, aveva messo a dura prova il territorio capitolino. Impegnati, per far fronte all'emergenza, circa 350 uomini dei vigili del fuoco in azione su più fronti. L'allerta, apprende l'AGI, resta alta. Nulla può essere lasciato al caso. Tra la notte passata e oggi sono due gli incendi più significativi, entrambi sul lungomare: ad Ardea e a Ostia. Nel primo caso ad andare a fuoco, al chilometro 27,400 di ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Oltre 400 interventi nelle ultime 72 ore, 170 solamente oggi: di questi, 90 hanno riguardato l'o di sterpaglie, colture e boschi. Un carico di lavoro triplicato per i vigili del fuoco impegnati sue provincia. La Capitale continua a bruciare. La siccità in primis, le temperature altissime - ieri si sono superati i 40 gradi - e il forte vento stanno aggravando una situazione che, anche nelle estati passate, aveva messo a dura prova il territorio capitolino. Impegnati, per far fronte all', circa 350 uomini dei vigili del fuoco in azione su più fronti. L'allerta, apprende l'AGI, resta alta. Nulla può essere lasciato al caso. Tra la notte passata e oggi sono due glipiù significativi, entrambi sul lungomare: ad Ardea e a Ostia. Nel primo caso ad andare a fuoco, al chilometro 27,400 di ...

