A Palmanova un’estate speciale | viva e ricca di appuntamenti

(Di martedì 28 giugno 2022) Otto grandi serate di musica internazionale, la cena in piazza per i primi cinque anni nell’UNESCO, il ritorno del ballo liscio con anche una serata dedicata allo swing, il teatro in friulano a Jalmicco, due spettacoli di Giuliana Musso, la Sagra dai Borgs, il concerto della Banda Cittadina a Santa Giustina, la notte di San Lorenzo sul bastione, eventi per bambini e, infine, a inizio settembre la grande Rievocazione storica Palma alle Armi. Questi, assieme a tanti altri, compongono il programma dell’estate palmarina 2022. Inoltre, ogni sabato estivo, dalle 18, parte la visita guidata “Tramonto in Fortezza”, un percorso guidato alle gallerie di contromina alla luce fioca delle lanterne come in quel tempo lontano. Lungo il cammino, il profilo delle fortificazioni con i baluardi, i rivellini e le lunette napoleoniche. Prenotazione ...