A luglio chiusura notturna del Ponte della Scafa per lavori di Anas (Di martedì 28 giugno 2022) Fiumicino – In queste ore Anas ha comunicato all’ufficio lavori Pubblici del Comune di Fiumicino la chiusura del Ponte della Scafa tra le ore 21 e le ore 9 del mattino seguente, a cavallo tra il 1 ed il 2 luglio. “Sono lavori molto attesi, sia da questa Amministrazione che dai cittadini – spiega l’assessore ai lavori Pubblici, Angelo Caroccia – alla fine delle operazioni al mattino, verranno riaperte entrambe le corsie”. Sul viadotto sono già stati eseguiti già molteplici lavori della massima importanza per staticità e sicurezza sulla struttura portante e sui giunti, mentre ora si sta lavorando sulle spallette di contenimento, il passaggio pedonale, la carreggiata, la segnaletica e un leggero ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022) Fiumicino – In queste oreha comunicato all’ufficioPubblici del Comune di Fiumicino ladeltra le ore 21 e le ore 9 del mattino seguente, a cavallo tra il 1 ed il 2. “Sonomolto attesi, sia da questa Amministrazione che dai cittadini – spiega l’assessore aiPubblici, Angelo Caroccia – alla fine delle operazioni al mattino, verranno riaperte entrambe le corsie”. Sul viadotto sono già stati eseguiti già molteplicimassima importanza per staticità e sicurezza sulla struttura portante e sui giunti, mentre ora si sta lavorando sulle spallette di contenimento, il passaggio pedonale, la carreggiata, la segnaletica e un leggero ...

