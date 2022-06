"A Bologna ius soli per statuto". Esposto Fdi: "La cittadinanza non si regala" (Di martedì 28 giugno 2022) Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale presenta un Esposto contro la decisione del sindaco Matteo Lepore di inserire lo ius soli nello statuto di Bologna: "La cittadinanza è una cosa seria, non possiamo regalarla" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale presenta uncontro la decisione del sindaco Matteo Lepore di inserire lo iusnellodi: "Laè una cosa seria, non possiamorla"

