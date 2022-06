3 milioni in contanti nei borsoni: il principe Carlo si difende dalle accuse (Di martedì 28 giugno 2022) Soldi a palate che arrivavano nella residenza del principe Carlo in buste della spesa e borsoni. Segretari che contavano le pile di banconote per versarle poi nel conto dell’ente benefico. Gli ingredienti per uno scandalo di grosse dimensioni ci sono tutti. Ma il futuro sovrano del Regno Unito ha voluto prontamente rispondere alle accuse difendendosi. Carlo d’Inghilterra ha deciso di rompere con la regola d’oro della regina Elisabetta ‘mai spiegare’ intervenendo sulle accuse rilasciate contro di lui questo fine settimana. Secondo quello che hanno riportato i tabloid, infatti, l’erede al trono avrebbe accettato valigie piene di denaro da parte dello sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex Primo Ministro del Qatar. AnsaAd insospettire è proprio il fatto che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 giugno 2022) Soldi a palate che arrivavano nella residenza delin buste della spesa e. Segretari che contavano le pile di banconote per versarle poi nel conto dell’ente benefico. Gli ingredienti per uno scandalo di grosse dimensioni ci sono tutti. Ma il futuro sovrano del Regno Unito ha voluto prontamente rispondere allendosi.d’Inghilterra ha deciso di rompere con la regola d’oro della regina Elisabetta ‘mai spiegare’ intervenendo sullerilasciate contro di lui questo fine settimana. Secondo quello che hanno riportato i tabloid, infatti, l’erede al trono avrebbe accettato valigie piene di denaro da parte dello sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex Primo Ministro del Qatar. AnsaAd insospettire è proprio il fatto che ...

