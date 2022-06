3 Bonus famiglia in scadenza il 30 giugno: quali sono e come richiederli entro fine mese (Di martedì 28 giugno 2022) Se c’è una data da prendere in considerazione e tenere d’occhi, questa è senza dubbio quella del prossimo 30 giugno, perché scadono tre Bonus che aiutano molto le famiglie italiane in difficoltà. Si tratta, nello specifico, di incentivi abbastanza concreti che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire, soprattutto di questi tempi, date le condizioni durissime della nostra economia. Incentivi per le famiglie: il Bonus idrico Il primo incentivo da tenere in considerazione è senza dubbio il Bonus idrico che, come anticipato, scade proprio giovedì prossimo, il 30 giugno 2022. Si tratta di un incentivo di 1000 euro per la sostituzione di vasi sanitari, miscelatori, rubinetti e tutta una serie di componentistica per bagno e cucina che sia a minor consumo di acqua e quindi più ecologica e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Se c’è una data da prendere in considerazione e tenere d’occhi, questa è senza dubbio quella del prossimo 30, perché scadono treche aiutano molto le famiglie italiane in difficoltà. Si tratta, nello specifico, di incentivi abbastanza concreti che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire, soprattutto di questi tempi, date le condizioni durissime della nostra economia. Incentivi per le famiglie: ilidrico Il primo incentivo da tenere in considerazione è senza dubbio ilidrico che,anticipato, scade proprio giovedì prossimo, il 302022. Si tratta di un incentivo di 1000 euro per la sostituzione di vasi sanitari, miscelatori, rubinetti e tutta una serie di componentistica per bagno e cucina che sia a minor consumo di acqua e quindi più ecologica e ...

Pubblicità

CorriereCitta : 3 Bonus famiglia in scadenza il 30 giugno: quali sono e come richiederli entro fine mese - carlo_masera : RT @mazzolmi: @014pelletterie @ascochita A Foggia una famiglia di costruttori vantava un miliardo in crediti (110 o bonus facciate). Notizi… - mazzolmi : @014pelletterie @ascochita A Foggia una famiglia di costruttori vantava un miliardo in crediti (110 o bonus facciat… - infoiteconomia : Tre bonus ricchi per la famiglia scadono il 30 giugno: gara per non perderli, soldi subito - infoiteconomia : Tre bonus per la famiglia scadono il 30 giugno: corsa per non perdere i soldi -