29 Giugno | Totti ha prenotato lo Stadio Olimpico? Ecco quale sarebbe il motivo

Su RaiSport è stata data la notizia che per il 29 Giugno, giorno della festa dei Patroni San Pietro e Paolo, Totti avrebbe prenotato lo Stadio Olimpico per una grande proclamazione di un grande giocatore internazionale. Francesco Totti dovrebbe consegnare la maglia n. 10 a Pellegrini, mentre Pellegrini dovrebbe consegnare la maglia n.7 a Cristiano Ronaldo. Sarà vero? Tanti i dubbi dei tifosi che stanno commentando con ironia la notizia diffusa da Rai Sport in diretta nazionale. Non mi prendo nessuna responsabilità A #RaiSport confermano la presenza di Totti e la prenotazione dello Stadio Olimpico di Roma per il 29 Giugno#AsRoma #CalciomercatoSicuro è una cazzata ma perché dirlo in diretta Nazionale?

