28 Giugno 1975 – La Fiorentina vince la sua quarta Coppa Italia (Di martedì 28 giugno 2022) La Fiorentina alza al cielo la Coppa Italia … è il 28 Giugno 1975 per GLIEROIDELCALCIO.COM Massimo Prati Il 28 agosto del 1974, si parte dai sette gironi estivi del primo turno di Coppa Italia, composti da cinque squadre. Di conseguenza, ad ogni giornata di questa competizione una squadra riposava. Queste prime fasi eliminatorie porteranno alla qualificazione di sette squadre nei gironi successivi. A partire dalla seconda fase di questa competizione sarà inserito anche il Bologna che, in qualità di detentore del trofeo, aveva avuto diritto a saltare le eliminatorie iniziali del torneo. Dai primi gironi escono vincenti: Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e Torino. Con l'aggiunta del Bologna, si ottiene un gruppo di otto ...

