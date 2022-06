Zlatan, stasera in tv il film sulla vita di Ibrahimovic (Di lunedì 27 giugno 2022) In onda oggi alle 21.15 su Sky Cinema 1, “Zlatan” è un film che ricostruisce una fase cruciale del calciatore Ibrahimovic: partendo dai suoi 11 anni ne racconta la difficile vita in un sobborgo di Malmö. Emerge, tra alcune... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) In onda oggi alle 21.15 su Sky Cinema 1, “” è unche ricostruisce una fase cruciale del calciatore: partendo dai suoi 11 anni ne racconta la difficilein un sobborgo di Malmö. Emerge, tra alcune...

Pubblicità

SkySport : RT @SkyItalia: Tutte le leggende hanno una storia: quella di Ibracadabra va in onda stasera.? ? #Zlatan questa sera alle 21.15 su Sky Cinem… - SkyItalia : Tutte le leggende hanno una storia: quella di Ibracadabra va in onda stasera.? ? #Zlatan questa sera alle 21.15 su… - sportli26181512 : Zlatan Ibrahimovic, il film in tv e streaming oggi su Sky: Il biopic che racconta l’ascesa calcistica del campione… - Riccardo9933 : RT @SimoneCristao: Per uno che si nutre di sfide come Ibra, stasera Zlatan si fa dare carta e penna e si fa il rinnovo da solo per la pross… - Livia_DiGioia : RT @SimoneCristao: Per uno che si nutre di sfide come Ibra, stasera Zlatan si fa dare carta e penna e si fa il rinnovo da solo per la pross… -