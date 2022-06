«Zlatan Ibrahimovi?» in prima tv Sky Cinema anche in 4K e streaming NOW

(Di lunedì 27 giugno 2022) Arriva intv lunedì 27 giugno, alle 21.15 su SkyUno, Sky Sport Football e Sky4K (e alle 21.45su SkyDrama), insu NOW e disponibile on demandin qualità 4K.Il biopic, tratto dell'autobiografia “Io, Ibra” scritta da David Lagercrantz conÄ?, racconta l’ascesa del grande campione del calcio, concentrandosi sulla sua infanzia e...

non è solo un calciatore che ha segnato in maniera indelebile gli ultimi due decenni, Ibra è soprattutto una fede laica, una religione pagana. E lui, sommo sacerdote del culto di se ...A marzo, superstar del calcio internazionale e attuale attaccante del Milan, ha pubblicato la sua prima opera d'arte NFT. Il mese precedente Marco Verratti , centrocampista del ...Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato così a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, di Zlatan Ibrahimovic: "Se potrà essere ancora determinante ...Il biopic racconta l'ascesa calcistica del campione ed è tratto dell'autobiografia 'Io, Ibra', scritta da David Lagercrantz con Ibrahimovic stesso.